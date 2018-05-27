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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Гранада
Спортинг - Гранада: обзор матча 27 мая 2018
Спортинг
27.05.2018, воскресенье, 21:30
Испания. Сегунда, 41 тур
2 : 1
Завершен
Гранада
19'
А. Лора
61'
Ф. Барба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Гранада
69'
Желтая карточка
А. Монторо
ГОЛ! 2:0!
Ф. Барба
61'
Желтая карточка
М. Сантос
56'
ГОЛ! 1:0!
А. Лора
Пас отдал
М. Сантос
19'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
24
Джони
ЛВ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Гранада
91
Альберто Бриноли
ВР
1
Руй Силва
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
15
Рауль Баэна
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Спортинг
30
Оскар Вальей
ВР
29
Хуан Родригес
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
20
Матье Санер
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
3-2-2-1
13
Мариньо
11
Лора
93
Барба
15
Канелья
4
Бергантиньос
6
Альварес
24
Джони
14
Гарсия
27
Сантос
2-2-1-1
91
Бриноли
16
Диас
3
Мартинес
15
Баэна
19
Монторо
11
Мачис
20
Рамос
Остались в запасе
Спортинг
Гранада
30
Оскар Вальей
ВР
29
Хуан Родригес
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
13
Аарон Эскандель
ВР
20
Матье Санер
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
30
Оскар Вальей
ВР
29
Хуан Родригес
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
20
Матье Санер
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Спортинг - Гранада
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
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