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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Гезтепе
Коньяспор - Гезтепе: обзор матча 12 мая 2018
Коньяспор
12.05.2018, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Гезтепе
75'
О. Али Саинер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Гезтепе
90'
+5
Желтая карточка
Бету
89'
Вторая желтая
А. Бийого Поко
89'
Желтая карточка
А. Бийого Поко
ГОЛ! 1:0!
О. Али Саинер
75'
Желтая карточка
С. Киринтили
64'
Желтая карточка
Н. Скубич
58'
36'
Желтая карточка
С. Шахин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
19
Вильфред Мок
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Гезтепе
34
Бету
ВР
71
Андре Бийого Поко
ЦП
21
Сельджук Шахин
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Коньяспор
30
Патрик Карльгрен
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
20
Ведат Бора
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Гезтепе
19
Гюнай Гювенк
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
55
Доганай Килидж
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Киринтили
5
Ай
87
Озторун
42
Саинер
4
Туран
16
Йонссон
89
Скубич
19
Мок
27
Милошевич
7
Фофана
9
Это'О
2-2
34
Бету
71
Бийого Поко
21
Шахин
19
Ба
9
Гилас
Остались в запасе
Коньяспор
Гезтепе
30
Патрик Карльгрен
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
20
Ведат Бора
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
19
Гюнай Гювенк
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
55
Доганай Килидж
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
20
Ведат Бора
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
55
Доганай Килидж
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Коньяспор - Гезтепе
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Конья
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