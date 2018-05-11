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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Истанбул Башакшехир
Антальяспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 11 мая 2018
Антальяспор
11.05.2018, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 33 тур
0 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
30'
Р. Байич
76'
Э. Вишча
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Истанбул Башакшехир
76'
ГОЛ! 0:2!
Э. Вишча
Пас отдал
Э. Белезоглу
Желтая карточка
Майкон
64'
49'
Желтая карточка
А. Епуряну
30'
ГОЛ! 0:1!
Р. Байич
Пас отдал
Э. Элиа
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
33
Диего Анжело
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
18
Йекта Куртулуш
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
11
Рияд Байич
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Антальяспор
1
Озан Озенк
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
20
Чико
ЦП
90
Данило
ЦП
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
3-2-3
33
Челустка
33
Анжело
5
Джуру
18
Куртулуш
21
Ванкер
11
Майкон
26
Евтович
15
Дукара
3-2-2-1-2
1
Бабакан
24
Епуряну
3
Да Кошта
80
Кайсара
21
Текдемир
3
Клиши
11
Элиа
25
Белезоглу
10
Вишча
25
Адебайор
11
Байич
Остались в запасе
Антальяспор
Истанбул Башакшехир
1
Озан Озенк
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
20
Чико
ЦП
90
Данило
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
34
Мерт Гюнок
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
1
Озан Озенк
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
20
Чико
ЦП
90
Данило
ЦП
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Антальяспор - Истанбул Башакшехир
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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