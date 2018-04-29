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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - ПАОК
Панатинаикос - ПАОК: обзор матча 29 апреля 2018
Панатинаикос
29.04.2018, воскресенье, 19:00
Греция. Суперлига, 29 тур
0 : 3
Завершен
ПАОК
27'
А. Прийович
65'
А. Прийович
84'
Е. Шахов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - ПАОК
84'
ГОЛ! 0:3!
Е. Шахов
Пас отдал
Л. Матос
Желтая карточка
Лусиано
65'
65'
ГОЛ! 0:2!
А. Прийович
Пас отдал
Д. Пелкас
Желтая карточка
Э. Инсуа
61'
38'
Желтая карточка
Л. Матос
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Прийович
Пас отдал
Д. Бисесвар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
ПАОК
15
Фернандо Варела
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Маурисио
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
9
Александар Прийович
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Панатинаикос
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
27
Йоаннис Мистакидис
ЦФ
ПАОК
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
2-4-1
1
Влаходимос
12
Инсуа
4
Юханссон
6
Курбелис
17
Лод
40
Мунье
20
Каце
10
Лусиано
4-1-2-1-2
15
Креспо
20
Виейринья
3
Лео Матос
15
Варела
8
Маурисио
10
Пелкас
87
Каньяс
21
Мак
21
Бисесвар
9
Прийович
Остались в запасе
Панатинаикос
ПАОК
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
27
Йоаннис Мистакидис
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
27
Йоаннис Мистакидис
ЦФ
Остались в запасе
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Алессио Лиски
Статистика матча Панатинаикос - ПАОК
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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