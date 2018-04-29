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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Твенте
Витесс - Твенте: обзор матча 29 апреля 2018
Витесс
29.04.2018, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 33 тур
5 : 0
Завершен
Твенте
40'
Т. Сереро
53'
Т. Матавж
68'
Б. Линссен
71'
Б. Линссен
88'
Т. Матавж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Твенте
ГОЛ! 5:0!
Т. Матавж
88'
ГОЛ! 4:0!
Б. Линссен
Пас отдал
М. ван Берген
71'
ГОЛ! 3:0!
Б. Линссен
68'
ГОЛ! 2:0!
Т. Матавж
Пас отдал
А. Бюттнер
53'
Желтая карточка
М. Маунт
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Т. Сереро
Пас отдал
А. Бюттнер
40'
Желтая карточка
М. Миазга
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
7
Рой Беренс
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
25
Наварон Фор
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
25
Пет Бийен
ЦЗ
28
Йерун ван дер Лели
ЦЗ
24
Аднан Тигадуини
ЦП
21
Данни Холла
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
43
Лассана Файе
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
8
Али Мухтар
ОП
10
Томас Брунс
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Твенте
97
Фредрик Йенсен
АП
4-2-2-2
1
Хувен
28
Бюттнер
3
Миазга
4
Кашия
15
Караваев
7
Беренс
17
Сереро
7
Маунт
25
Фор
9
Матавж
30
Линссен
3-4
16
Дроммел
2
Тескер
25
Бийен
28
ван дер Лели
21
Холла
6
Махер
23
ван дер Хейден
24
Тигадуини
Остались в запасе
Витесс
Твенте
25
Фанкати Дабо
ПЗ
8
Али Мухтар
ОП
22
Ремко Пасвер
ВР
43
Лассана Файе
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
97
Фредрик Йенсен
АП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
25
Фанкати Дабо
ПЗ
8
Али Мухтар
ОП
22
Ремко Пасвер
ВР
43
Лассана Файе
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Остались в запасе
97
Фредрик Йенсен
АП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Витесс - Твенте
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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