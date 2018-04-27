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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Реус Депортиу - Сарагоса
Реус Депортиу - Сарагоса: обзор матча 27 апреля 2018
Реус Депортиу
27.04.2018, пятница, 22:00
Испания. Сегунда, 37 тур
1 : 1
Завершен
Сарагоса
21'
Г. Токеро
Матч
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Личные встречи
Таблица
Протокол Реус Депортиу - Сарагоса
21'
ГОЛ! 0:1!
Г. Токеро
Начало матча
Статистика матча Реус Депортиу - Сарагоса
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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09.05.2026
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Гранада
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