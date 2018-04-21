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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Альбасете - Реус Депортиу
Альбасете - Реус Депортиу: обзор матча 21 апреля 2018
Альбасете
21.04.2018, суббота, 19:00
Испания. Сегунда, 36 тур
0 : 1
Завершен
Реус Депортиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Альбасете - Реус Депортиу
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Альбасете
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
- : -
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 42 тур
Райо Махадаонда
3 : 0
09.06.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 41 тур
Реус Депортиу
0 : 3
02.06.2019
Спортинг
Испания. Сегунда, 40 тур
Нумансия
3 : 0
26.05.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 39 тур
Реус Депортиу
0 : 3
19.05.2019
Малага
Испания. Сегунда, 38 тур
Осасуна
3 : 0
12.05.2019
Реус Депортиу
Информация о матче
Стадион:
Карлос Бельмонте
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