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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Локерен
Беерсхот - Локерен: обзор матча 07 апреля 2018
Беерсхот
07.04.2018, суббота, 19:00
Бельгия. Плей-офф, 2 тур
2 : 2
Завершен
Локерен
34'
А. Фрейр Скуласон (П)
45'
Г. Хуппертс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беерсхот - Локерен
45'
ГОЛ! 0:2!
Г. Хуппертс
34'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Фрейр Скуласон
Начало матча
Статистика матча Беерсхот - Локерен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Информация о матче
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Беерсхот
Локерен
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Наингголан оценил опыт пребывания в тюрьме
2025.02.11 09:57
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2025.01.27 15:41
4
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Наингголан оценил опыт пребывания в тюрьме
2025.02.11 09:57
Наингголан арестован за контрабанду наркотиков
2025.01.27 15:41
4
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