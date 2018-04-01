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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Экселсиор
Фейеноорд - Экселсиор: обзор матча 01 апреля 2018
Фейеноорд
01.04.2018, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 29 тур
5 : 0
Завершен
Экселсиор
4'
Ж. Бутьюс
27'
Й. Торнстра
42'
Т. Вилена
55'
С. Бергейс
76'
Й. де Вейс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Экселсиор
78'
Желтая карточка
Ю. Маттей
ГОЛ в свои ворота! 5:0!
Й. де Вейс
76'
ГОЛ! 4:0!
С. Бергейс
Пас отдал
К. Эль-Ахмади
55'
ГОЛ! 3:0!
Т. Вилена
Пас отдал
С. Бергейс
42'
35'
Желтая карточка
В. Фас
ГОЛ! 2:0!
Й. Торнстра
Пас отдал
Ж. Бутьюс
27'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бутьюс
Пас отдал
Й. Торнстра
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
25
Брэд Джонс
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
4
Свен ван Бик
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Экселсиор
4
Вут Фас
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
23
Луиджи Бруинс
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
27
Стэнли Элберс
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Фейеноорд
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Экселсиор
26
Майк Хэвкотт
ВР
47
Огмундур Кристинссон
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
18
Кевин Вермелен
ЦФ
3-1-4-1
25
Джонс
5
Хапс
4
ван Бик
4
Дикс
21
Торнстра
6
ван дер Хейден
52
Вилена
23
Бергейс
20
Эль-Ахмади
14
Бутьюс
2-1-2
4
Фас
2
Маттей
23
Бруинс
27
Элберс
99
Гарсия
Остались в запасе
Фейеноорд
Экселсиор
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
26
Майк Хэвкотт
ВР
47
Огмундур Кристинссон
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
18
Кевин Вермелен
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Остались в запасе
26
Майк Хэвкотт
ВР
47
Огмундур Кристинссон
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
18
Кевин Вермелен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча Фейеноорд - Экселсиор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
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