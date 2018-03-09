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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Овьедо
Тенерифе - Овьедо: обзор матча 09 марта 2018
Тенерифе
09.03.2018, пятница, 23:00
Испания. Сегунда, 30 тур
3 : 1
Завершен
Овьедо
18'
С. Лонго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тенерифе - Овьедо
ГОЛ! 1:0!
С. Лонго
18'
Начало матча
Статистика матча Тенерифе - Овьедо
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
- : -
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
1 : 1
12.10.2026
Жирона
Овьедо
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
1 : 2
18.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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