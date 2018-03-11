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Ноттингем Форест - Дерби Каунти

11.03.2018, Воскресенье, 17:30 мск Ноттингем, стадион Сити Граунд Англия. Чемпионшип, 37 тур Ноттингем Форест - Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
12 тур
15 октября, воскресенье 15:15 Дерби Каунти 2:0 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
38 тур
18 марта, суббота 16:00 Ноттингем Форест 2:2 Дерби Каунти
20 тур
11 декабря, воскресенье 15:00 Дерби Каунти 3:0 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
38 тур
19 марта, суббота 15:30 Дерби Каунти 1:0 Ноттингем Форест
16 тур
6 ноября, пятница 22:30 Ноттингем Форест 1:0 Дерби Каунти
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
26 тур
17 января, суббота 15:15 Дерби Каунти 1:2 Ноттингем Форест
6 тур
14 сентября, воскресенье 16:15 Ноттингем Форест 1:1 Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
37 тур
22 марта, суббота 16:15 Дерби Каунти 5:0 Ноттингем Форест
9 тур
28 сентября, суббота 15:15 Ноттингем Форест 1:0 Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
28 тур
19 января, суббота 17:00 Дерби Каунти 1:1 Ноттингем Форест
8 тур
30 сентября, воскресенье 16:15 Ноттингем Форест 0:1 Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
29 тур
13 марта, вторник 23:45 Дерби Каунти 1:0 Ноттингем Форест
7 тур
17 сентября, суббота 16:00 Ноттингем Форест 1:2 Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
28 тур
22 января, суббота 16:00 Дерби Каунти 0:1 Ноттингем Форест
24 тур
28 декабря, вторник 18:00 Ноттингем Форест 5:2 Дерби Каунти
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
28 тур
30 января, суббота 16:00 Дерби Каунти 1:0 Ноттингем Форест
5 тур
29 августа, суббота 16:00 Ноттингем Форест 3:2 Дерби Каунти
Англия. Кубок (2008/2009)

4 февраля, среда 22:45 Ноттингем Форест 2:3 Дерби Каунти
1/16 финала
23 января, пятница 22:45 Дерби Каунти 1:1 Ноттингем Форест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Вулверхэмптон 46 30 9 7 82:39 +43 99
2. Кардифф 46 27 9 10 69:39 +30 90
3. Фулхэм 46 25 13 8 79:46 +33 88
4. Астон Вилла 46 24 11 11 72:42 +30 83
5. Мидлсбро 46 22 10 14 67:45 +22 76
6. Дерби Каунти 46 20 15 11 70:48 +22 75
7. Престон 46 19 16 11 57:46 +11 73
8. Миллуолл 46 19 15 12 56:45 +11 72
9. Брентфорд 46 18 15 13 62:52 +10 69
10. Шеффилд Юнайтед 46 20 9 17 62:55 +7 69
11. Бристоль Сити 46 17 16 13 67:58 +9 67
12. Ипсвич 46 17 9 20 57:60 -3 60
13. Лидс 46 17 9 20 59:64 -5 60
14. Норвич Сити 46 15 15 16 49:60 -11 60
15. Шеффилд Уэнсдэй 46 14 15 17 59:60 -1 57
16. КПР 46 15 11 20 58:70 -12 56
17. Ноттингем Форест 46 15 8 23 51:65 -14 53
18. Халл Сити 46 11 16 19 70:70 0 49
19. Бирмингем 46 13 7 26 38:68 -30 46
20. Рединг 46 10 14 22 48:70 -22 44
21. Болтон 46 10 13 23 39:74 -35 43
22. Барнсли 46 9 14 23 48:72 -24 41
23. Бертон Альбион 46 10 11 25 38:81 -43 41
24. Сандерленд 46 7 16 23 52:80 -28 37
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