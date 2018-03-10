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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Брентфорд
Миллуолл - Брентфорд: обзор матча 10 марта 2018
Миллуолл
10.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 0
Завершен
Брентфорд
1'
Д. Сэйвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Брентфорд
Желтая карточка
Т. Кэхилл
88'
Желтая карточка
Т. Эллиотт
76'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сэйвилл
1'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Джед Уоллес
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
18
Райан Вудс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
17
Тим Кэхилл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
19
Том Эллиотт
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
31
Алан Джадж
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
3-1-3-2
31
Арчер
5
Купер
4
Хатчинсон
3
Мередит
6
Уилльямс
17
Уоллес
10
Маршалл
6
Сэйвилл
9
Грегори
20
Морисон
3-3-1-2
25
Бентли
3
Дальсгаард
6
Бьелланд
15
Иган
18
Вудс
23
Йеннарис
14
Сойерс
7
Каньос
5
Барбе
11
Уоткинс
Остались в запасе
Миллуолл
Брентфорд
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
17
Тим Кэхилл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
31
Алан Джадж
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
17
Тим Кэхилл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
31
Алан Джадж
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Миллуолл - Брентфорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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