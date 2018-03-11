Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Брюгге
Сент-Труйден - Брюгге: обзор матча 11 марта 2018
Сент-Труйден
11.03.2018, воскресенье, 16:30
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Брюгге
70'
Р. Вормер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Труйден - Брюгге
76'
Желтая карточка
А. Шольц
70'
ГОЛ! 0:1!
Р. Вормер
55'
Желтая карточка
Э. Лимбомбе
Желтая карточка
С. Кициу
53'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
22
Кенни Степпе
ВР
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
24
Стевен Де Петтер
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
23
Саша Котыш
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Брюгге
1
Кеннет Вермеер
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Сент-Труйден
28
Люка Пирар
ВР
6
Фабьен Антуньес
ОП
17
Джордан Ботака
ЦФ
Брюгге
30
Владимир Габулов
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
3-3-2
22
Степпе
20
Дюссо
5
Тейшейра
70
Кициу
24
Де Петтер
90
Безус
23
Котыш
29
Акпом
25
Ветокеле
3-3-1-1
1
Вермеер
3
Митрович
44
Мехеле
4
Денсвил
8
Класи
6
Накамба
25
Вормер
77
Лимбомбе
5
Диаби
Остались в запасе
Сент-Труйден
Брюгге
6
Фабьен Антуньес
ОП
28
Люка Пирар
ВР
17
Джордан Ботака
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
30
Владимир Габулов
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
6
Фабьен Антуньес
ОП
28
Люка Пирар
ВР
17
Джордан Ботака
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Сент-Труйден - Брюгге
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
- : -
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Штайен
Новости команд
Все
Сент-Труйден
Брюгге
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Сент-Труйден» – «Омония»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»
2023.08.08 15:17
1
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+