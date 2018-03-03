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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - АЗ Алкмаар
Экселсиор - АЗ Алкмаар: обзор матча 03 марта 2018
Экселсиор
03.03.2018, суббота, 20:30
Голландия. Эредивизие, 26 тур
1 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
64'
А. Мессауд
44'
А. Джаханбакш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Экселсиор - АЗ Алкмаар
75'
Желтая карточка
Й. Свенссон
Желтая карточка
Л. Бруинс
70'
ГОЛ! 1:1!
А. Мессауд
Пас отдал
Л. Гарсия
64'
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Джаханбакш
Пас отдал
П. Хацидиакос
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
4
Вут Фас
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
23
Луиджи Бруинс
ЦП
10
Али Мессауд
ЦП
27
Стэнли Элберс
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Экселсиор
47
Огмундур Кристинссон
ВР
26
Майк Хэвкотт
ВР
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
18
Кевин Вермелен
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
АЗ Алкмаар
16
Джино Коутиньо
ВР
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
2-2-1
4
Фас
2
Маттей
23
Бруинс
10
Мессауд
27
Элберс
2-2-2-1
40
Бизот
4
Хацидиакос
2
Оувеян
22
Свенссон
18
Мидтсьё
11
Джаханбакш
20
Тил
9
Вегхорст
Остались в запасе
Экселсиор
АЗ Алкмаар
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
26
Майк Хэвкотт
ВР
18
Кевин Вермелен
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
8
Йорис ван Овереем
ОП
16
Джино Коутиньо
ВР
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
26
Майк Хэвкотт
ВР
18
Кевин Вермелен
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
8
Йорис ван Овереем
ОП
16
Джино Коутиньо
ВР
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Экселсиор - АЗ Алкмаар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
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