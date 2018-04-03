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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Гамильтон Академикал
Хиберниан - Гамильтон Академикал: обзор матча 03 апреля 2018
Хиберниан
03.04.2018, вторник, 21:45
Шотландия. Премьер-Лига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Гамильтон Академикал
17'
Ф. Камбери
63'
Ф. Камбери
85'
Ф. Камбери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Гамильтон Академикал
ГОЛ! 3:0!
Ф. Камбери
85'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Камбери
63'
62'
Вторая желтая
Д. Имрай
ГОЛ! 1:0!
Ф. Камбери
17'
12'
Желтая карточка
Д. Имрай
Желтая карточка
С. Уиттакер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Хиберниан - Гамильтон Академикал
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
- : -
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Данди Юнайтед
0 : 0
10.10.2026
Хиберниан
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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