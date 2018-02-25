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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Олимпиакос
ПАОК - Олимпиакос: онлайн-трансляция 25 февраля 2018
ПАОК
25.02.2018, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 23 тур
0 : 3
Тех. поражение
Олимпиакос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
20
Виейринья
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Маурисио
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
9
Александар Прийович
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Олимпиакос
1
Силвио Прото
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
27
Фелипе Пардо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
ПАОК
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Олимпиакос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
22
Марко Марин
АП
7
Константинос Фортунис
АП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
4-1-2-1-2
20
Виейринья
15
Варела
3
Лео Матос
15
Креспо
8
Маурисио
10
Пелкас
28
Шахов
21
Мак
10
Джалма
9
Прийович
3-3-3
1
Прото
3
Эльабделлауи
4
Ботиа
33
Кутрис
8
Оджиджа-Офое
15
Ромао
77
Тахцидис
27
Пардо
87
Миральяс
17
Ансарифард
Остались в запасе
ПАОК
Олимпиакос
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
30
Гийом Жилле
ЦП
22
Марко Марин
АП
7
Константинос Фортунис
АП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Остались в запасе
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
30
Гийом Жилле
ЦП
22
Марко Марин
АП
7
Константинос Фортунис
АП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча ПАОК - Олимпиакос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
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