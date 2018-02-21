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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Фулхэм
Бристоль Сити - Фулхэм: обзор матча 21 февраля 2018
Бристоль Сити
21.02.2018, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
35'
Б. Рид
14'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Фулхэм
90'
+2
Желтая карточка
С. Йохансен
Желтая карточка
Б. Рид
90'
+2
Желтая карточка
Э. Флинт
89'
Желтая карточка
Р. Кент
59'
ГОЛ! 1:1!
Б. Рид
Пас отдал
Д. Браунхилл
35'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Пас отдал
С. Кристи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
8
Кори Смит
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
99
Луи Диони
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Оливер Норвуд
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
4-2-2-2
34
Филдинг
32
Магнуссон
44
Флинт
17
Бэйкер
3
Райт
8
Смит
8
Браунхилл
77
Кент
14
Рид
35
Патерсон
18
Дьедиу
3-2-3-1-1
13
Беттинелли
30
Сессеньон
3
Рим
29
Кристи
3
Одои
23
Таргетт
29
МакДональд
10
Кэрни
10
Йохансен
12
Пиазон
9
Митрович
Остались в запасе
Бристоль Сити
Фулхэм
15
Люк Стил
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
99
Луи Диони
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
92
Нискенс Кебану
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
99
Луи Диони
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Бристоль Сити - Фулхэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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