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Тоттенхэм - Ньюпорт Каунти

07.02.2018, Среда, 22:45 мск Лондон, стадион Уэмбли Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Англия. Кубок, 1/16 финала , ответный матч Тоттенхэм - Ньюпорт Каунти
Первый матч:
Англия. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
27 января, суббота 20:30 Ньюпорт Каунти 1:1 Тоттенхэм
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