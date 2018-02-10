Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Норвич Сити
Дерби Каунти - Норвич Сити: обзор матча 10 февраля 2018
Дерби Каунти
10.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
1 : 1
Завершен
Норвич Сити
12'
М. Выдра
72'
Д. Мэддисон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Норвич Сити
Желтая карточка
А. Вайманн
90'
72'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Мэддисон
53'
Желтая карточка
Х. Рид
Желтая карточка
С. Карсон
39'
30'
Желтая карточка
А. Теттей
ГОЛ! 1:0!
М. Выдра
Пас отдал
И. Анья
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
29
Маркус Ольссон
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
3-4-1-2
33
Карсон
33
Дэйвис
36
Кио
14
Уисдом
29
Ольссон
23
Хаддлстоун
34
Торне
21
Анья
10
Лоуренс
35
Джером
11
Выдра
3-3-1-2
1
Ганн
5
Клозе
4
Циммерманн
4
Хэнли
78
Ляйтнер
6
Теттей
6
Рид
10
Мэддисон
23
Мерфи
7
Оливейра
Остались в запасе
Дерби Каунти
Норвич Сити
13
Келле Рос
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
23
Майкл МакГоверн
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Дерби Каунти - Норвич Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Прайд Парк
Новости команд
Все
Дерби Каунти
Норвич Сити
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+