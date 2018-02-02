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Витесс - Гронинген

02.02.2018, Пятница, 22:00 мск Арнем, стадион Гелредом Голландия. Эредивизие, 21 тур Витесс - Гронинген
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
12 тур
19 ноября, воскресенье 16:30 Гронинген 4:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
19 тур
21 января, суббота 22:45 Гронинген 1:1 Витесс
8 тур
1 октября, суббота 19:30 Витесс 2:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
28 тур
20 марта, воскресенье 16:30 Гронинген 0:3 Витесс
8 тур
4 октября, воскресенье 15:30 Витесс 5:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
29 тур
4 апреля, суббота 19:30 Витесс 1:1 Гронинген
16 тур
14 декабря, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
ответный матч		 10 мая, суббота 20:45 Витесс 1:4 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
первый матч		 7 мая, среда 20:45 Гронинген 1:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
29 тур
22 марта, суббота 21:45 Гронинген 3:1 Витесс
11 тур
27 октября, воскресенье 19:30 Витесс 2:2 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
23 тур
17 февраля, воскресенье 15:30 Витесс 2:0 Гронинген
5 тур
16 сентября, воскресенье 18:30 Гронинген 0:3 Витесс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
25 тур
10 марта, суббота 21:45 Гронинген 1:3 Витесс
16 тур
11 декабря, воскресенье 19:30 Витесс 0:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
31 тур
16 апреля, суббота 20:45 Витесс 2:1 Гронинген
17 тур
3 декабря, пятница 22:45 Гронинген 4:1 Витесс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
30 тур
3 апреля, суббота 21:45 Витесс 3:0 Гронинген
8 тур
27 сентября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 Витесс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
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    Рейтинг: +32

    Ilhom_585 2 февраля 2018, 10:53

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