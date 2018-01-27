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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ньюпорт Каунти - Тоттенхэм
Ньюпорт Каунти - Тоттенхэм: обзор матча 27 января 2018
Ньюпорт Каунти
27.01.2018, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
82'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ньюпорт Каунти - Тоттенхэм
87'
Желтая карточка
Х. Фойт
82'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
Начало матча
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
21.11.2026
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Англия. Вторая лига, 15 тур
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2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Ньюпорт Каунти
1 : 1
17.10.2026
Йорк Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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