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Расписание матчей
Англия. Кубок
Мидлсбро - Брайтон
Мидлсбро - Брайтон: обзор матча 27 января 2018
Мидлсбро
27.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Брайтон
90+1'
Г. Мюррэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мидлсбро - Брайтон
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Г. Мюррэй
68'
Желтая карточка
Д. Проппер
61'
Желтая карточка
С. Бэлдок
Желтая карточка
А. Клэйтон
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
4-2-1-3
12
Рэндольф
5
Шоттон
23
Гибсон
4
Айяла
32
Фрэнд
16
Хаусон
7
Клэйтон
24
Траоре
22
Брейтуэйт
11
Флетчер
45
Бэмфорд
4-3-1-2
23
Крул
2
Хюнемайер
6
Голдсон
23
Росеньор
29
Зуттнер
16
Стивенс
7
Каял
38
Скалак
93
Кноккарт
10
Хемед
9
Бэлдок
Остались в запасе
Мидлсбро
Брайтон
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
21
Хосе Искьердо
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Мидлсбро - Брайтон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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