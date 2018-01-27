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Расписание матчей
Англия. Кубок
Питерборо Юнайтед - Лестер
Питерборо Юнайтед - Лестер: обзор матча 27 января 2018
Питерборо Юнайтед
27.01.2018, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 5
Завершен
Лестер
12'
К. Ихеначо
29'
К. Ихеначо
90+2'
О. Ндиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Питерборо Юнайтед - Лестер
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
О. Ндиди
29'
ГОЛ! 0:2!
К. Ихеначо
Пас отдал
К. Фукс
14'
Желтая карточка
В. Иборра
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Ихеначо
Начало матча
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Лестер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
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31.10.2026
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2 : 0
27.10.2026
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1 : 1
24.10.2026
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20.10.2026
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Англия. Первая лига, 11 тур
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2 : 2
17.10.2026
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2 : 2
31.10.2026
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3 : 0
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Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Лондон Роад
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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