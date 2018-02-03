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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Мидлсбро
Норвич Сити - Мидлсбро: обзор матча 03 февраля 2018
Норвич Сити
03.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 0
Завершен
Мидлсбро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Мидлсбро
Желтая карточка
А. Теттей
90'
62'
Желтая карточка
Г. Лидбиттер
28'
Вторая желтая
Р. Жестеде
23'
Желтая карточка
Р. Жестеде
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
39
Руди Жестеде
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
8
Марио Вранчич
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
3-2-1-2
1
Ганн
5
Клозе
4
Циммерманн
4
Хэнли
6
Теттей
6
Рид
10
Мэддисон
7
Оливейра
23
Мерфи
4-3-1-2
12
Рэндольф
23
Гибсон
4
Айяла
5
Шоттон
32
Фрэнд
19
Даунинг
7
Лидбиттер
7
Клэйтон
24
Траоре
45
Бэмфорд
39
Жестеде
Остались в запасе
Норвич Сити
Мидлсбро
23
Майкл МакГоверн
ВР
8
Марио Вранчич
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
8
Марио Вранчич
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Норвич Сити - Мидлсбро
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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