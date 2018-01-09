Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Ницца - Монако
Ницца - Монако: обзор матча 09 января 2018
Ницца
09.01.2018, вторник, 23:00
Франция. Кубок лиги, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Монако
18'
А. Плеа
3'
Т. Лемар
37'
А. Дьякаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ницца - Монако
80'
Желтая карточка
Р. Лопеш
45'
Желтая карточка
А. Дьякаби
37'
ГОЛ! 1:2!
А. Дьякаби
Пас отдал
Б. Кейта
ГОЛ! 1:1!
А. Плеа
Пас отдал
А. Сен-Максимен
18'
Желтая карточка
П. Бюрнер
12'
3'
ГОЛ! 0:1!
Т. Лемар
Пас отдал
Б. Кейта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
4
Готье Льорис
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Монако
30
Сейду Си
ВР
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-3-1-2
44
Бенитес
4
Данте
5
Сарр
23
Ле Марша
13
Бюрнер
14
Сери
33
Лис-Мелу
61
Тамез
19
Срарфи
10
Сен-Максимен
14
Плеа
4-1-1-2-2
16
Бенальо
19
Сидибе
24
Раджи
15
Глик
21
Жемерсон
6
Фабиньо
8
Моутинью
18
Лемар
27
Дьякаби
17
Кейта
9
Каррийо
Остались в запасе
Ницца
Монако
30
Йоан Кардиналь
ВР
4
Готье Льорис
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
9
Рони Лопеш
ПВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
30
Йоан Кардиналь
ВР
4
Готье Льорис
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Ницца - Монако
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Новости команд
Все
Ницца
Монако
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
Вчера, 23:59
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
Вчера, 16:10
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:33
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
Стало известно, когда восстановится Головин, пропустивший матчи сборной России
Вчера, 09:50
1
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
18 ноября
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
Вчера, 23:59
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
Вчера, 16:10
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:33
Стало известно, когда восстановится Головин, пропустивший матчи сборной России
Вчера, 09:50
1
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
Вчера, 01:20
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+