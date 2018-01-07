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Расписание матчей
Англия. Кубок
Шрусбери Таун - Вест Хэм
Шрусбери Таун - Вест Хэм: обзор матча 07 января 2018
Шрусбери Таун
07.01.2018, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Завершен
Вест Хэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шрусбери Таун - Вест Хэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
- : -
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Шрусбери Таун
1 : 0
17.10.2026
Бристоль Роверс
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Гринхаус Мидоу
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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