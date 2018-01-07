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Шрусбери Таун - Вест Хэм

07.01.2018, Воскресенье, 17:00 мск Шрусбери, стадион Гринхаус Мидоу Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Англия. Кубок, 1/32 финала Шрусбери Таун - Вест Хэм
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