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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уиком Уондерерс - Престон
Уиком Уондерерс - Престон: обзор матча 06 января 2018
Уиком Уондерерс
06.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 5
Завершен
Престон
2'
Д. Хэрроп
38'
А. Брауне
50'
Д. Хорган
78'
А. Брауне (П)
85'
Д. Хэрроп
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уиком Уондерерс - Престон
89'
Желтая карточка
Э. Бойл
85'
ГОЛ! 0:5!
Д. Хэрроп
78'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
А. Брауне
50'
ГОЛ! 0:3!
Д. Хорган
38'
ГОЛ! 0:2!
А. Брауне
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хэрроп
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Уиком Уондерерс - Престон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
- : -
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
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1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
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Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
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17.10.2026
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07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
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