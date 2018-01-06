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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ковентри - Сток Сити
Ковентри - Сток Сити: обзор матча 06 января 2018
Ковентри
06.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Сток Сити
54'
Ч. Адам (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ковентри - Сток Сити
54'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ч. Адам
36'
Желтая карточка
Д. Аллен
26'
Желтая карточка
С. Айрленд
Начало матча
Статистика матча Ковентри - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
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Сток Сити
Информация о матче
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