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Расписание матчей
Англия. Кубок
Блэкберн - Халл Сити
Блэкберн - Халл Сити: обзор матча 06 января 2018
Блэкберн
06.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Халл Сити
58'
О. Эйна
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Блэкберн - Халл Сити
71'
Желтая карточка
О. Эйна
58'
ГОЛ! 0:1!
О. Эйна
Желтая карточка
В. Томлинсон
44'
Желтая карточка
Д. Уильямс
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
27
Виллем Томлинсон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
15
Эвандро
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
37
Джош Клэкстоун
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
3-2-2-2
4
Малгрю
30
Эванс
41
Кэддис
33
Уильямс
24
Ньямб
27
Томлинсон
17
Беннетт
32
Конвэй
9
Самуэль
3-2-3-2
1
Маршалл
6
Гектор
6
Стюарт
24
Кларк
34
Эйна
23
Томори
7
Хенриксен
15
Эвандро
21
Тораль
25
Диоманде
20
Боуэн
Остались в запасе
Блэкберн
Халл Сити
1
Давид Райя
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
1
Аллан МакГрегор
ВР
37
Джош Клэкстоун
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Остались в запасе
1
Аллан МакГрегор
ВР
37
Джош Клэкстоун
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Блэкберн - Халл Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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