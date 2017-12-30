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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Дерби Каунти
Ипсвич Таун - Дерби Каунти: обзор матча 30 декабря 2017
Ипсвич Таун
30.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 2
Завершен
Дерби Каунти
65'
Д. Гарнер
13'
С. Уиннелл
48'
С. Уиннелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Дерби Каунти
ГОЛ! 1:2!
Д. Гарнер
65'
48'
ГОЛ! 0:2!
С. Уиннелл
Пас отдал
Т. Лоуренс
Желтая карточка
А. Уэбстер
43'
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Уиннелл
Пас отдал
Т. Лоуренс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
43
Берсант Целина
АП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Ипсвич Таун
38
Майкл Кроу
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
17
Адам МакДоннелл
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Маркус Ольссон
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
3-2-2-1-1
33
Биалковски
6
Коннолли
3
Кнудсен
4
Уэбстер
4
Чамберс
12
Спенс
18
Уорд
17
Брю
43
Целина
14
Гарнер
4-3-1-2
33
Карсон
36
Кио
3
Форсит
33
Дэйвис
14
Уисдом
23
Хаддлстоун
34
Торне
77
Расселл
10
Лоуренс
11
Уиннелл
11
Выдра
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Дерби Каунти
38
Майкл Кроу
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
17
Адам МакДоннелл
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Маркус Ольссон
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
38
Майкл Кроу
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
17
Адам МакДоннелл
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Маркус Ольссон
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Ипсвич Таун - Дерби Каунти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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