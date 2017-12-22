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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Луго - Райо Вальекано
Луго - Райо Вальекано: обзор матча 22 декабря 2017
Луго
22.12.2017, пятница, 22:00
Испания. Сегунда, 20 тур
1 : 2
Завершен
Райо Вальекано
2'
У. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луго - Райо Вальекано
Вторая желтая
Л. Муньос
86'
78'
Вторая желтая
А. Амайя
49'
Желтая карточка
А. Амайя
Желтая карточка
Л. Муньос
33'
2'
ГОЛ! 0:1!
У. Лопес
Начало матча
Статистика матча Луго - Райо Вальекано
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Луго
Испания. Кубок, 1/16 финала
Луго
1 : 3
06.01.2024
Атлетико
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Луго
2 : 0
06.12.2023
Мирандес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Антониано
0 : 1
01.11.2023
Луго
Испания. Кубок, 1 раунд
Аренас
1 : 0
12.11.2022
Луго
Испания. Кубок, 2 раунд
Луго
1 : 2
16.12.2021
Мирандес
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Анчо Карро
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Луго
Райо Вальекано
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