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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Астон Вилла
Брентфорд - Астон Вилла: обзор матча 26 декабря 2017
Брентфорд
26.12.2017, вторник, 22:30
Англия. Чемпионшип, 24 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
22'
Р. Сойерс
52'
Л. Вибе
30'
Д. Онома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Астон Вилла
68'
Желтая карточка
Т. Элфик
ГОЛ! 2:1!
Л. Вибе
Пас отдал
А. Бьелланд
52'
Желтая карточка
Й. Барбе
41'
Желтая карточка
Д. МакИкран
37'
30'
ГОЛ! 1:1!
Д. Онома
Пас отдал
С. Хоган
ГОЛ! 1:0!
Р. Сойерс
Пас отдал
Р. Вудс
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
15
Майл Йединак
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
4
Льюис МакЛед
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
1-5-2-1
25
Бентли
6
Бьелланд
18
Вудс
23
Йеннарис
16
МакИкран
14
Сойерс
26
Вибе
7
Каньос
8
Джозефзун
5
Барбе
4-4-1-1
26
Джонстон
21
Хаттон
4
Элфик
17
Честер
3
Тэйлор
23
Снодграсс
37
Адома
12
Уилэн
15
Йединак
10
Грилиш
25
Хоган
Остались в запасе
Брентфорд
Астон Вилла
12
Люк Дэниэльс
ВР
4
Льюис МакЛед
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
31
Джед Стир
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
4
Льюис МакЛед
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Брентфорд - Астон Вилла
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
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