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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Гранада - Спортинг
Гранада - Спортинг: обзор матча 20 декабря 2017
Гранада
20.12.2017, среда, 23:00
Испания. Сегунда, 20 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
90+3'
М. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Спортинг
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
М. Сантос
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Хави Варас
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
29
Хуан Родригес
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Гранада
1
Руй Силва
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
17
Куини
ПЗ
20
Адриан Рамос
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Спортинг
30
Оскар Вальей
ВР
2
Шандао
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
10
Пабло Перес
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
3-1-1
13
Варас
3
Мартинес
20
Санер
16
Диас
19
Монторо
11
Мачис
3-2-2
13
Мариньо
29
Родригес
93
Барба
15
Канелья
18
Лопес Бланко
4
Бергантиньос
12
Щепович
27
Сантос
Остались в запасе
Гранада
Спортинг
1
Руй Силва
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
17
Куини
ПЗ
20
Адриан Рамос
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
30
Оскар Вальей
ВР
2
Шандао
ЦЗ
10
Пабло Перес
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
17
Куини
ПЗ
20
Адриан Рамос
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
30
Оскар Вальей
ВР
2
Шандао
ЦЗ
10
Пабло Перес
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Гранада - Спортинг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Стадион:
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