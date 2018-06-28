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Судьи
Главный судья:
Марк Гейгер (Бичвуд)
Материалы

Южная Корея - Германия

27.06.2018, Среда, 17:00 мск Казань, стадион Ак Барс Банк Арена Трансляция: Первый канал Чемпионат мира, 3 тур Южная Корея - Германия
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Швеция 3 2 0 1 5:2 +3 6
2. Мексика 3 2 0 1 3:4 -1 6
3. Южная Корея 3 1 0 2 3:3 0 3
4. Германия 3 1 0 2 2:4 -2 3
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    Рейтинг: +617

    nelez 30 июня 2018, 10:03

    В территории России немцам не суждено великих побед.

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 28 июня 2018, 08:42

    полный разгром! ставил на немцев и проиграл 2 штуки...

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 27 июня 2018, 22:26

    Ужас! Какая боль, Какая боль! - для Германии!

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    Рейтинг: +5904

    mialkov 27 июня 2018, 19:55

    Весьма неожиданно!!! Немцы переоценили свои возможности! Теперь бы еще и сербы бразилов наказали...

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    Рейтинг: +523

    Грыззь 27 июня 2018, 19:01

    Молодцы корейцы!

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    Рейтинг: +1460

    Mariner 27 июня 2018, 19:01

    Ор выше гор ))) Просто эпик фэйл )))

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 27 июня 2018, 18:59

    Немцам что-то всегда не везёт в России!))))))))))))))))))))))))) удачи, на Берлин назад)) ту-ту!

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    Рейтинг: +157

    горя 27 июня 2018, 18:58

    ой красота .

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 27 июня 2018, 18:58

    кто-то обогатился поставив на Корею даже 1000))) Чемпионы мира едут домой)))) ахахаах))) Корее респект!

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    Рейтинг: +115

    anomalist > Koshkin@myshkyn 27 июня 2018, 19:14

    После такого, гипотетически, есть ли шансы у России в матче с Испанией?)

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    Рейтинг: +1426

    VSt 27 июня 2018, 18:56

    Все вопросы снимаются. Это катастроФФа для немецкого футбола. Чемпионы мира едут домой.

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