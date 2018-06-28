Южная Корея - Германия

В территории России немцам не суждено великих побед.
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5:2
|+3
|6
|2.
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3:4
|-1
|6
|3.
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3:3
|0
|3
|4.
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2:4
|-2
|3
полный разгром! ставил на немцев и проиграл 2 штуки...
Ужас! Какая боль, Какая боль! - для Германии!
Молодцы корейцы!
Немцам что-то всегда не везёт в России!))))))))))))))))))))))))) удачи, на Берлин назад)) ту-ту!
кто-то обогатился поставив на Корею даже 1000))) Чемпионы мира едут домой)))) ахахаах))) Корее респект!
После такого, гипотетически, есть ли шансы у России в матче с Испанией?)
Все вопросы снимаются. Это катастроФФа для немецкого футбола. Чемпионы мира едут домой.