Исландия - Хорватия

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хорваты помогите исландцам, вам нечего не нужно же, и шанс лишить одного конкурента в лице аргентины у вас!!!
ХОРВАТЫ ПОМОГИТЕ СЛЕЙТЕ ИСЛАНДЦАМ!!!!
|6 тур
|11 июня, воскресенье
|21:45
|Исландия
|1:0
|Хорватия
|4 тур
|12 ноября, суббота
|20:00
|Хорватия
|2:0
|Исландия
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7:1
|+6
|9
|2.
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3:5
|-2
|4
|3.
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3:4
|-1
|3
|4.
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2:5
|-3
|1
хорваты помогите исландцам, вам нечего не нужно же, и шанс лишить одного конкурента в лице аргентины у вас!!!
ХОРВАТЫ ПОМОГИТЕ СЛЕЙТЕ ИСЛАНДЦАМ!!!!
Отцепив Аргентину, хорваты сделают лучше не себе, а французам.
наоборот выход аргентины только + для французов, с игрой аргентины нынешней разорвут как хорваты аргентину
А исландцев не разорвут?
пока выходят нигирийцы