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Судьи
Главный судья:
Матеу Лаос (Валенсия)
Материалы

Исландия - Хорватия

26.06.2018, Вторник, 21:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 3 тур Исландия - Хорватия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), группа I
6 тур
11 июня, воскресенье 21:45 Исландия 1:0 Хорватия
4 тур
12 ноября, суббота 20:00 Хорватия 2:0 Исландия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013)

ответный матч		 19 ноября, вторник 23:15 Хорватия 2:0 Исландия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013)

первый матч		 15 ноября, пятница 23:00 Исландия 0:0 Хорватия
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорватия 3 3 0 0 7:1 +6 9
2. Аргентина 3 1 1 1 3:5 -2 4
3. Нигерия 3 1 0 2 3:4 -1 3
4. Исландия 3 0 1 2 2:5 -3 1
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    Рейтинг: +380

    Гуус 26 июня 2018, 21:18

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    хорваты помогите исландцам, вам нечего не нужно же, и шанс лишить одного конкурента в лице аргентины у вас!!!

    ХОРВАТЫ ПОМОГИТЕ СЛЕЙТЕ ИСЛАНДЦАМ!!!!

    -6
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    Рейтинг: +288

    NotFound > Гуус 26 июня 2018, 21:22

    Хорваты как раз сейчас читают бомбардир)
    Если по существу - Аргентина и Исландия играют одинаково неважно. Но по моему лучше уж посмотреть на Аргентину в 1/8 чем на Исландию.

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    Рейтинг: +591

    SinyaaPyll > Гуус 26 июня 2018, 22:01

    Отцепив Аргентину, хорваты сделают лучше не себе, а французам.

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    Рейтинг: +380

    Гуус > SinyaaPyll 26 июня 2018, 22:07

    наоборот выход аргентины только + для французов, с игрой аргентины нынешней разорвут как хорваты аргентину

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    Рейтинг: +591

    SinyaaPyll > Гуус 26 июня 2018, 22:10

    А исландцев не разорвут?

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    Рейтинг: +380

    Гуус > SinyaaPyll 26 июня 2018, 22:42

    пока выходят нигирийцы

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