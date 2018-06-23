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Главный судья:
Милорад Мажич (Врбас)
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Южная Корея - Мексика

23.06.2018, Суббота, 18:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 2 тур Южная Корея - Мексика
Товарищеские матчи. Сборные 2014

30 января, четверг 06:00 Мексика 4:0 Южная Корея
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Швеция 3 2 0 1 5:2 +3 6
2. Мексика 3 2 0 1 3:4 -1 6
3. Южная Корея 3 1 0 2 3:3 0 3
4. Германия 3 1 0 2 2:4 -2 3
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    Рейтинг: +20

    Aaarmeets 23 июня 2018, 18:49

    Снова этот му..к Шнякин комментирует. Когда же его выгонят. Блатной, наверное.

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    Рейтинг: +591

    SinyaaPyll > Aaarmeets 23 июня 2018, 20:01

    Не я один заметил полную неадекватность комментариев.

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    Рейтинг: +385

    VOLK83 23 июня 2018, 18:21

    Канделаки соает уй Миллеру, ей не до футбола...

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 23 июня 2018, 18:10

    гребаный матч ТВ, только на федеральном канале может быть такая хрень, ждал матч с Мексикой и на тебе, гонки! когда идёт Чемпионат мира по футболу!!! дебилы с матч тв, чтоб вы провалились!

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    Рейтинг: +288

    Cнег 23 июня 2018, 18:07

    НАКУЙ мне ваши сраные автогонки в праздник Футбола!
    Канделаки - у тебя всё хорошо с головой?

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    Рейтинг: +288

    Cнег 23 июня 2018, 18:05

    ДЕБИЛЫ с Матч ТВ - где картинка?

    2
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