Южная Корея - Мексика

Снова этот му..к Шнякин комментирует. Когда же его выгонят. Блатной, наверное.
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|30 января, четверг
|06:00
|Мексика
|4:0
|Южная Корея
|
|30 января, четверг
|06:00
|Мексика
|4:0
|Южная Корея
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5:2
|+3
|6
|2.
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3:4
|-1
|6
|3.
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3:3
|0
|3
|4.
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2:4
|-2
|3
Снова этот му..к Шнякин комментирует. Когда же его выгонят. Блатной, наверное.
Не я один заметил полную неадекватность комментариев.
Канделаки соает уй Миллеру, ей не до футбола...
гребаный матч ТВ, только на федеральном канале может быть такая хрень, ждал матч с Мексикой и на тебе, гонки! когда идёт Чемпионат мира по футболу!!! дебилы с матч тв, чтоб вы провалились!