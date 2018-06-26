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Судьи
Главный судья:
Феликc Брих (Мюнхен)
Материалы

Сербия - Швейцария

22.06.2018, Пятница, 21:00 мск Калининград, стадион Калининград Трансляция: Первый канал Чемпионат мира, 2 тур Сербия - Швейцария
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 3 2 1 0 5:1 +4 7
2. Швейцария 3 1 2 0 5:4 +1 5
3. Сербия 3 1 0 2 2:4 -2 3
4. Коста-Рика 3 0 1 2 2:5 -3 1
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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ 22 июня 2018, 23:54

    Милинкович-Савич просто нулевой, за что там 90+ евромультов??
    3-5 максимум, и то только за физические данные.

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    Рейтинг: +213

    nik_59 22 июня 2018, 22:12

    Сербы, вперед!

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    Рейтинг: +1996

    Евгений Агеев 22 июня 2018, 17:27

    У Бомбардира они уже сыграли)) 0:0 оказывается) Видимо я что то пропустил)

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    Рейтинг: +46

    semenov m 22 июня 2018, 09:14

    Ничья

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