Сербия - Швейцария

Милинкович-Савич просто нулевой, за что там 90+ евромультов??
3-5 максимум, и то только за физические данные.
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5:1
|+4
|7
|2.
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5:4
|+1
|5
|3.
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2:4
|-2
|3
|4.
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2:5
|-3
|1
Милинкович-Савич просто нулевой, за что там 90+ евромультов??
3-5 максимум, и то только за физические данные.
Сербы, вперед!
У Бомбардира они уже сыграли)) 0:0 оказывается) Видимо я что то пропустил)
Ничья