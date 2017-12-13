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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Монпелье - Лион
Монпелье - Лион: обзор матча 13 декабря 2017
Монпелье
13.12.2017, среда, 23:05
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
4 : 1
Завершен
Лион
17'
С. Камара
22'
С. Камара
45+2'
В. Хилтон
86'
К. Берижо (П)
10'
М. Маолида
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Монпелье - Лион
86'
Желтая карточка
К. Тете
ГОЛ с пенальти! 4:1!
К. Берижо
86'
ГОЛ! 3:1!
В. Хилтон
45'
+2
37'
Желтая карточка
М. Дьякаби
25'
Желтая карточка
П. Шейх
ГОЛ! 2:1!
С. Камара
22'
Желтая карточка
Н. Мукиэле
19'
ГОЛ! 1:1!
С. Камара
Пас отдал
Н. Коцца
17'
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Маолида
Пас отдал
Д. Ферри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
20
Рубен Агилар
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
20
Киган Долли
ЛВ
6
Поль Ласн
ОП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
9
Кевин Берижо
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Лион
21
Жереми Морель
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
3-3-1-1-1
16
Берто
4
Хилтон
31
Коцца
3
Конгре
20
Мукиэле
6
Скири
20
Агилар
22
Пирис
93
Иконе
19
Камара
3-2-2-1
16
Горжелен
2
Тете
4
Дьякаби
2
Янга-Мбива
4
Ферри
24
Шейх
70
Корне
9
Маолида
10
Депай
Остались в запасе
Монпелье
Лион
20
Киган Долли
ЛВ
6
Поль Ласн
ОП
21
Джером Руссийон
ЛЗ
23
Бенжамин Леком
ВР
29
Стефан Сессеньон
ЦП
9
Кевин Берижо
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
42
Элиша Овусу
ОП
21
Жереми Морель
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
20
Киган Долли
ЛВ
6
Поль Ласн
ОП
21
Джером Руссийон
ЛЗ
23
Бенжамин Леком
ВР
29
Стефан Сессеньон
ЦП
9
Кевин Берижо
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
42
Элиша Овусу
ОП
21
Жереми Морель
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Монпелье - Лион
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
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