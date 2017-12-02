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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Райо Вальекано - Гранада
Райо Вальекано - Гранада: обзор матча 02 декабря 2017
Райо Вальекано
02.12.2017, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 17 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Гранада
42'
Желтая карточка
А. Монторо
Желтая карточка
А. Домингес
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
Гранада
1
Руй Силва
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Райо Вальекано
0
Марио Фернандес
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
17
Куини
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
2-2-2
1
Гарсия
2
Веласкес
5
Дорадо
8
Лопес
10
Домингес
8
Трехо
23
Эмбарба
3-1-1
1
Силва
16
Диас
20
Санер
3
Мартинес
19
Монторо
11
Мачис
Остались в запасе
Райо Вальекано
Гранада
0
Марио Фернандес
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
13
Аарон Эскандель
ВР
17
Куини
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
17
Куини
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Райо Вальекано - Гранада
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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