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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Сарагоса - Реус Депортиу
Сарагоса - Реус Депортиу: обзор матча 25 ноября 2017
Сарагоса
25.11.2017, суббота, 22:30
Испания. Сегунда, 16 тур
0 : 0
Завершен
Реус Депортиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Реус Депортиу
61'
Желтая карточка
А. Карбонель
Желтая карточка
Б. Иглесиас
31'
Начало матча
Статистика матча Сарагоса - Реус Депортиу
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
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Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
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Испания. Сегунда, 41 тур
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1 : 1
24.05.2026
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Испания. Сегунда, 39 тур
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Испания. Сегунда, 38 тур
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Испания. Сегунда, 41 тур
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02.06.2019
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Нумансия
3 : 0
26.05.2019
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Реус Депортиу
0 : 3
19.05.2019
Малага
Испания. Сегунда, 38 тур
Осасуна
3 : 0
12.05.2019
Реус Депортиу
Информация о матче
Стадион:
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