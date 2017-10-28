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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Рода - Фейеноорд
Рода - Фейеноорд: обзор матча 28 октября 2017
Рода
28.10.2017, суббота, 19:30
Голландия. Эредивизие, 10 тур
1 : 1
Завершен
Фейеноорд
11'
С. Бергейс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рода - Фейеноорд
82'
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Бергейс
Пас отдал
Н. Йоргенсен
Начало матча
Статистика матча Рода - Фейеноорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рода
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Рода
2 : 3
06.05.2018
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Венло
1 : 4
29.04.2018
Рода
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Рода
2 : 2
18.04.2018
ПСВ
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Паркстад Лимбург
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