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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вердер - Хоффенхайм
Вердер - Хоффенхайм: обзор матча 25 октября 2017
Вердер
25.10.2017, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Хоффенхайм
31'
И. Бельфодиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вердер - Хоффенхайм
41'
Желтая карточка
Б. Хюбнер
Желтая карточка
И. Бельфодиль
41'
ГОЛ! 1:0!
И. Бельфодиль
Пас отдал
Л. Аугустинссон
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
3
Павел Кадержабек
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
3-3-3-1
1
Павленка
25
Гарсия
13
Велькович
4
Мойсандер
6
Аугустинссон
27
Делэни
23
Гебре Селасси
16
Юнузович
4
Бауэр
44
Баргфреде
19
Бельфодиль
2-1-3-2
1
Кобель
21
Хюбнер
7
Фогт
27
Гриллич
26
Демирбай
10
Рупп
7
Цубер
27
Крамарич
13
Ут
Остались в запасе
Вердер
Хоффенхайм
20
Изет Хайрович
ПВ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
10
Надим Амири
ЦП
1
Оливер Бауманн
ВР
3
Павел Кадержабек
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
1
Оливер Бауманн
ВР
3
Павел Кадержабек
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Вердер - Хоффенхайм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
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