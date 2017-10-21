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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фейренсе - Риу Аве
Фейренсе - Риу Аве: обзор матча 21 октября 2017
Фейренсе
21.10.2017, суббота, 18:00
Португалия. Примейра, 9 тур
1 : 0
Завершен
Риу Аве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейренсе - Риу Аве
57'
Желтая карточка
Тарантини
Желтая карточка
Т. Силва
50'
Начало матча
Статистика матча Фейренсе - Риу Аве
4
1
2
4
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Фейренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фейренсе
2 : 1
18.05.2019
Авеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Санта-Клара
4 : 4
11.05.2019
Фейренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фейренсе
4 : 4
04.05.2019
Шавиш
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
1 : 0
27.04.2019
Фейренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фейренсе
0 : 2
20.04.2019
Брага
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Марколину-де-Каштру
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