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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Эвертон - Сандерленд
Эвертон - Сандерленд: обзор матча 20 сентября 2017
Эвертон
20.09.2017, среда, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Сандерленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эвертон - Сандерленд
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
17
Мухамед Бешич
ОП
18
Дэви Классен
АП
10
Никола Влашич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Ли Каттермол
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
4-2-2-2
1
Стекеленбург
27
Холгейт
5
Уилльямс
3
Бэйнс
5
Кин
5
Гуйе
17
Бешич
10
Влашич
18
Классен
19
Рамирес
11
Лукман
4-3-2-1
23
Стил
36
Уилсон
5
Коне
2
Джонс
16
Овьедо
6
Каттермол
22
Ндонг
10
Уильямс
20
МакМанаман
46
МакГиди
9
Воган
Остались в запасе
Эвертон
Сандерленд
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Эвертон - Сандерленд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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