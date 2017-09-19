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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Кристал Пэлас - Хаддерсфилд Таун
Кристал Пэлас - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 19 сентября 2017
Кристал Пэлас
19.09.2017, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
14'
Б. Сако
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кристал Пэлас - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
М. Сахо
69'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
60'
Желтая карточка
Д. Томкинс
36'
ГОЛ! 1:0!
Б. Сако
14'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
20
Бакари Сако
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Занка
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
4-4-1-1
1
Сперони
12
Сахо
5
Томкинс
27
Суаре
25
Уорд
20
Сако
19
Миливойевич
11
МакАртур
40
Панчеон
25
Таунсенд
20
Бентеке
4-3-1-1
1
Лоссль
2
Смит
26
Шиндлер
15
Лев
25
Занка
13
Муй
19
Уильямс
10
Инс
10
Качунга
29
Депуатр
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Хаддерсфилд Таун
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Кристал Пэлас - Хаддерсфилд Таун
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
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