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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вест Хэм - Болтон
Вест Хэм - Болтон: обзор матча 19 сентября 2017
Вест Хэм
19.09.2017, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Болтон
4'
А. Огбонна
30'
Д. Сахо
90+4'
А. Масуаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вест Хэм - Болтон
ГОЛ! 3:0!
А. Масуаку
90'
+4
42'
Желтая карточка
Э. Тэйлор
ГОЛ! 2:0!
Д. Сахо
Пас отдал
М. Арнаутович
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Огбонна
Пас отдал
М. Арнаутович
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
22
Филипе Мораиш
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
37
Натан Холланд
ЛВ
8
Домингуш Кина
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Болтон
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
14
Гэри Мадин
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Адриан
26
Масуаку
21
Огбонна
3
Бирам
41
Райс
8
Куяте
16
Нобл
24
Айю
18
Хакшабанович
7
Арнаутович
25
Сахо
4-3-2
33
Ховард
25
Дерви
3
Тэйлор
33
Робинсон
5
Биверс
22
Мораиш
12
Нун
15
Прэтли
18
Уилбрахам
19
Ле Фондре
Остались в запасе
Вест Хэм
Болтон
37
Натан Холланд
ЛВ
1
Джо Харт
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
14
Гэри Мадин
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
37
Натан Холланд
ЛВ
1
Джо Харт
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
14
Гэри Мадин
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Вест Хэм - Болтон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
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