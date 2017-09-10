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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Генчлербирлиги
Трабзонспор - Генчлербирлиги: обзор матча 10 сентября 2017
Трабзонспор
10.09.2017, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Генчлербирлиги
54'
О. Шахан
84'
У. Родальега
90'
О. Онази
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Генчлербирлиги
ГОЛ! 3:0!
О. Онази
90'
ГОЛ! 2:0!
У. Родальега
84'
83'
Желтая карточка
Й. Хопф
Желтая карточка
О. Йокушлу
80'
73'
Желтая карточка
А. Огуз
ГОЛ! 1:0!
О. Шахан
54'
20'
Желтая карточка
Э. Ману
Желтая карточка
Ю. Куцка
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Генчлербирлиги
34
Йоханнес Хопф
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Трабзонспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Генчлербирлиги
18
Диалло Гидилей
ЦП
18
Ведат Мурики
ЦФ
1-4-1
1
Киврак
27
Перейра
33
Куцка
7
Соса
5
Йокушлу
10
Шахан
17
Йылмаз
3-1-1
34
Хопф
2
Огуз
66
Политевич
3
Чифтци
45
Ману
32
Шкулетич
Остались в запасе
Трабзонспор
Генчлербирлиги
10
Тео Бонгонда
ПВ
18
Эстебан Альварадо
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
18
Диалло Гидилей
ЦП
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
18
Эстебан Альварадо
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Остались в запасе
18
Диалло Гидилей
ЦП
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Трабзонспор - Генчлербирлиги
4
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
- : -
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
10.10.2026
Амед
Информация о матче
Стадион:
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