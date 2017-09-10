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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Ларисса
АЕК - Ларисса: обзор матча 10 сентября 2017
АЕК
10.09.2017, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 3 тур
4 : 0
Завершен
Ларисса
4'
П. Манталос
74'
Т. Бакасетас
86'
С. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Ларисса
ГОЛ! 3:0!
С. Араухо
86'
ГОЛ! 2:0!
Т. Бакасетас
74'
Желтая карточка
О. Враньеш
53'
49'
Красная карточка
А. Аганович
ГОЛ! 1:0!
П. Манталос
Пас отдал
М. Бакакис
4'
Начало матча
Статистика матча АЕК - Ларисса
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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