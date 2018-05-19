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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Генгам
Тулуза - Генгам: обзор матча 19 мая 2018
Тулуза
19.05.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
2 : 1
Завершен
Генгам
59'
М. Градель
63'
Я. Саного
66'
К. Гренье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Генгам
Желтая карточка
И. Сангаре
75'
Желтая карточка
Д. Дурмаз
68'
66'
ГОЛ! 2:1!
К. Гренье
ГОЛ! 2:0!
Я. Саного
Пас отдал
Д. Дурмаз
63'
ГОЛ! 1:0!
М. Градель
Пас отдал
Ж. Имбула
59'
47'
Желтая карточка
Ф. Табану
31'
Желтая карточка
П. Ребошу
Желтая карточка
С. Яго
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
7
Сомалья
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
8
Люка До
ОП
27
Франк Табану
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
10
Николя Бенезе
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
93
Яннис Салибу
ЦФ
4-1-4-1
40
Лафон
6
Диоп
29
Мубандже
20
Яго
6
Жульен
6
Сангаре
16
Имбула
10
Дурмаз
7
Сомалья
10
Градель
9
Саного
3-1-2-2-2
1
Юнссон
15
Сорбон
29
Кербра
5
Ребошу
8
До
27
Табану
19
Гренье
97
Коко
10
Бляс
7
Бриан
9
Тюрам
Остались в запасе
Тулуза
Генгам
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
11
Ола Тойвонен
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
7
Йени Нгбакото
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
10
Николя Бенезе
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
Остались в запасе
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
11
Ола Тойвонен
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
7
Йени Нгбакото
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
10
Николя Бенезе
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Тулуза - Генгам
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
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